Kocaeli U-16 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak ve her iki müsabaka da H Grubu’na dahil olacak. Arapçeşme ile Dilovası maçı Metin Oktay’da, Şekerpınar ile 41 Karadeniz maçları Şekerpınar maçları Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:18 TSİ
U-16’da H Grubu sahnede
Kocaeli U-16 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak ve her iki müsabaka da H Grubu’na dahil olacak.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz