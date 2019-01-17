U-16’da H Grubu sahnede

Kocaeli U-16 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak ve her iki müsabaka da H Grubu’na dahil olacak. Arapçeşme ile Dilovası maçı Metin Oktay’da, Şekerpınar ile 41 Karadeniz maçları Şekerpınar maçları Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak.