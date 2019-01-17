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U-16’da H Grubu sahnede

Kocaeli U-16 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak ve her iki müsabaka da H Grubu’na dahil olacak.

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Kocaeli U-16 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak ve her iki müsabaka da H Grubu’na dahil olacak. Arapçeşme ile Dilovası maçı Metin Oktay’da, Şekerpınar ile 41 Karadeniz maçları Şekerpınar maçları Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak. 

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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