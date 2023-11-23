Hedefine kilitlendi: “Ta ta ta Tanke!..”

ÖZEL ÖNLEM ALACAKLAR
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’deki en iyi santrfora sahip. Bu oyuncu tabii ki de Douglas Tanke. Sezon başında Kocaelispor’a gelince büyük bir heyecan yaratan Brezilyalı oyuncu, Çorum FK maçıyla gol orucunu sonlandırmıştı. Bugüne kadar 6 gol atan yıldız oyuncumuz için, Giresunspor cephesi özel önlem alıyor. Cumartesi günü oynanacak olan maçta, Tanke’yi biraz sıkacaklar gibi duruyor. Tabii ki Kocaelispor cephesi de kendi önlemlerini almış durumda. Hedefine kilitlenmiş bir silah gibi cumartesi gününü bekleyen Tanke, Kocaelispor’un en büyük gol umudu olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.