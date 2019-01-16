Minik mucitlerden, büyük projeler

Özel Seymen Eğitim Kurumları her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Bilim Şenliği Etkinliğinin” bu yıl ki ayağını gerçekleştirdi. Laboratuar ve sınıf öğretmenleri liderliğinde projelerini hazırlayan öğrenciler, projeleri ile ailelerinin de beğenisini kazandı. Minik mucitler; kodlama, Makey Makey, artırılmış sanal gerçeklik, hibrit araba, statik elektrik, yağmur bulutu, ışık ve ses nasıl yayılır? gibi konular başta olmak üzere daha birçok bilimsel buluş gerçekleştirdi.

KURUMUMUZUN MİSYONU

Etkinlikte konuşan Anasınıflarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Ebru Demir;“Kurumumuzun misyonu, düşünen ve araştıran insanlar yetiştirmektir. Kurumumuzda anasınıflarından itibaren laboratuar dersi verilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede Türkiye çapında düzenlenen bilimsel olimpiyatlarda dereceler elde etmişlerdir” diye konuştu.