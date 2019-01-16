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Bilkar’lı çocuklar, dünya tiyatro gününe hazırlanıyor

Gebze’de tiyatro faaliyetlerini sürdüren BİLKAR tiyatro topluluğu çocuk oyun grubu,  27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sergilemek üzere, “Ayının Fendi Avcıyı Yendi” oyununa hazırlanıyor.

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Gebze’de tiyatro alanında faaliyetlerine devam eden BİLKAR akademi, yeni oyunlarla izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. BİLKAR     akademi tarafından aktarılan bilgilere göre, çocuk oyun grubu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sergilemek üzere, “Ayının Fendi Avcıyı Yendi” oyununa hazırlık yapıyor.  9-12 yaş öğrenci grubunun rol alacağı oyunun yönetmenliğini Derya Ağdaş üstlenecek.  Ağdaş’ın yardımcılığını ise Gebze Ülkem Anaokulu’nun 6 yaşındaki öğrencisi Melih Cevdet Mutlu yapacak.

HAYVANLARA EZİYET

Minik oyuncular provalarını, Genco Erkal Sahnesi’nde, Genel Sanat Yönetmeni Abbas Kırçıl yönetiminde sürdürüyor. Oyun hakkında konuşan, Kırçıl, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü hedefledikleri oyunu son zamanlarda hayvanlara yapılan eziyetlere atfen, hayvan sevgisini çocuklara şimdiden aşılamak amacıyla da seçtiklerini kaydetti.

ROLLER KUTU***

AYI

Deniz Demirel (12) Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu 7’nci sınıf.

AVCI

Ali Eren Kırçıl (10) Gebze Eşrefbey İlkokulu 4’ncü sınıf

ANLATICI

Çağan Deniz Çetin (9) Çayırova Güzeltepe İlkokulu 4’ncü sınıf.

HOŞHOŞ

Yusuf Ayluçtarhan (10) Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu 5’nci sınıf.

FİL

Hasan Şimşek (10) Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu 5’nci sınıf.

KAPLUMBAĞA

Deniz Boztaş (11). Gebze Koç Ortaokulu 6’ncı sınıf.                                                               

TAVŞAN

Esra Mutlu (9) Gebze Kroman Çelik İlkokulu 4’ncü sınıf.

MAYMUN

Arda Uslu (9) Gebze Mutlukent İlkokulu 4’ncü sınıf.

KELEBEK

Bahar Zelal (9) Çayırova Güzeltepe İlkokulu 4’ncü sınıf.

Bugün 13:29 TSİ - Eğitim

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