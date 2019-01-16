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Sedaş’tan üniversiteler arası proje yarışması

Marmara bölgesine elektrik dağıtan Sedaş, Marmara bölgesinde okuyan üniversite öğrencilerinin projelerini değerlendirecek. Yarışmaya Kocaeli Üniversitesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri katılabilecek.

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Elektrik dağıtıcısı Sedaş, bilim alanında gerçekleştireceği projeler kapsamında, Marmara bölgesinde yer alan üniversite öğrencilerini kapsayan proje yarışması düzenleyecek. Geleneksel hale geldiği kaydedilen yarışmalarda, öğrenciler fikirlerini sergileme imkânı bulacak. Projenin, akademi ve sanayi alanını kaynaştırması planlanıyor. Ocak ayı itibariyle başvuruların başladığını kaydeden proje yetkilileri, projenin sloganı olarak da “Projesi İyi Olan Kazansın” isminde karar kıldı.

İLK 10’A ÖDÜL

Kurumdan yapılan açıklamada; “Üniversitelerdeki paydaşlarımıza değerli destekleri için teşekkür ediyor, katılım sağlayacak öğrencilerimize de başarılar diliyoruz” denildi. Projelerin, Sedaş’ın internet sitesi üzerinden değerlendireceği aktarıldı. Elektrik, Elektronik, Enerji Sistemleri,  Endüstri ve Bilgisayar alanında eğitim gören 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin katılabileceği etkinlikte, ilk 10!a giren öğrencilere ödül verilecek. Projenin katılım şartlarında, öğrencilerin sadece bireysel olarak değil, üçerli gruplar halinde de projeye katılım sağlayabilecekleri belirtildi.

Bugün 13:31 TSİ - Ekonomi

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