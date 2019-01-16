ODTÜ- KYÖD anasınıfı öğrencileri ve velileri, “Ailemle Fen İşleri” adlı etkinlikte bir araya geldi. Anne, baba ve çocuklar arasındaki bağı kuvvetlendirmeye yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde, dil, psiko – motor ve bilişsel alanda çalışmalar ortaya çıktı. Aileleri ile birlikte puzzle birleştiren çocukların evde de ortak çalışma temposuna ayak uydurması hedeflendi. Çocuklar, elma parçalarından yeni yapılar inşa ederek, beyinlerinin üretken tarafını da test etme fırsatı buldu. Daha küçük yaşlardaki çocuklara ise, yaş kategorilerine göre etkinlikler organize edildi. Okul tarafından yapılan açıklamada, velilerin etkinlikten çok memnun kaldıkları aktarıldı.
Bugün 13:32 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 13:33 TSİ
Çocuklar, aileleri ile fen işi yaptı
KYÖD- ODTÜ Anasınıfı biriminde öğrenim gören çocuklar, anne ve babaları ile birlikte fen işi yaptı, ortaklaşa aile çalışmalarından ilginç sonuçlar çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz