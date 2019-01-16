Çocuklar, aileleri ile fen işi yaptı

ODTÜ- KYÖD anasınıfı öğrencileri ve velileri, “Ailemle Fen İşleri” adlı etkinlikte bir araya geldi. Anne, baba ve çocuklar arasındaki bağı kuvvetlendirmeye yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde, dil, psiko – motor ve bilişsel alanda çalışmalar ortaya çıktı. Aileleri ile birlikte puzzle birleştiren çocukların evde de ortak çalışma temposuna ayak uydurması hedeflendi. Çocuklar, elma parçalarından yeni yapılar inşa ederek, beyinlerinin üretken tarafını da test etme fırsatı buldu. Daha küçük yaşlardaki çocuklara ise, yaş kategorilerine göre etkinlikler organize edildi. Okul tarafından yapılan açıklamada, velilerin etkinlikten çok memnun kaldıkları aktarıldı.