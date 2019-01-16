Kâğıt Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, okulların yarıyıl tatiline(sömestr) girdiği 15 günlük süreçte de faaliyetlerine devam ediyor. Yarıyıl tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi’ndeki etkinlik programları belli oldu.

KIŞ AKADEMİLERİ

Bilim Merkezi eğitim öğretim döneminde yapılan atölye ve etkinliklerle çocuklara bilimi sevdirmek amaçlanıyor. Yarıyıl tatili döneminde de devam edilecek etkinliklerde Bilim Atölyeleri Kış Akademisi, Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi ana başlıkları altında birçok farklı atölye ve eğitim programı gerçekleştirilecek.

KÂĞIT MÜZESİ

Kâğıt Müzesi de kış etkinlikleri çerçevesinde; Ahşap, Keçe, Origami ve Makedo gibi birbirinden eğlenceli birçok atölye ile yarıyıl tatilinde hizmet verecek. ‘’Kâğıt Müzesi Kış Etkinlikleri’’ programlarına 4 ile 70 yaş aralığındaki herkes katılabilecek. Hem Bilim Merkezi hem de Kağıt Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinliklere katılım sağlamak isteyenlerin, online şekilde başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.