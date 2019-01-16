Bilgievleri geleceğe hamle yaptı

Başiskele Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ve “Bilgievleri Geleceğe Hamle 2” adını taşıyan ödüllü turnuvaya Bilgievlerinde eğitim gören 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Turnuvada öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu, Turnuva Gözlemcisi ve Ulusal Hakem Gökhan Destan ve veliler yalnız bırakmadı. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva 4 ayrı kategoriden oluştu. Her Bilgi evinden 16 öğrencinin katıldığı turnuvada toplam 256 öğrenci yarıştı.

BAŞKAN ÇOCUKLARA SESLENDİ

Turnuvayı takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu daha sonra bir konuşma yaptı. Salondaki çocuklara seslenen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim çocuklarımız dünyanın en güzel, en akıllı çocukları. Size ne yapsak az” dedi. Geleceği çocukların aydınlatacağını, güçlü Türkiye’nin yöneticilerinin bugünün çocukları olacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler bu ülkeye yeni hamleler yapacaksınız. Bu ülkeyi bizlerden daha da iyi yöneteceksiniz. Bizler de sizin en iyi şekilde yetişmeniz için elimizden geleni yapacağız. Bugün Türkiye’ye örnek bir hamle yapıyoruz” şeklinde konuştu

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Son turun bitiminde ise dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Turnuvada, her kategoride, birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ödül verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm öğrencilere satranç takımı ve anı madalyası hediye edildi. Törenin sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, hazırlık aşamasından kapanışa kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.