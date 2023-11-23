1 D’de liderlik 1 puan uzakta

UZUNTARLA KRİTİK 2 PUANI KAÇIRDI
Amatör Lig 1. Küme D Grubu’nda mücadele eden Uzuntarla Belediyespor, önceki gün liderliğini sağlamlaştırmak adına Çayırova Fatihspor’un karşısına çıktı. Kazanıp, liderlik yolunda rahatlamak isteyen Uzuntarla, karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılarak, kritik 2 puanı kaçırmış oldu. 3. sıradaki Kocaeli Körfezspor ise bu hafta rahat kazandı. Körfez, rakibi Gölcük Çiftlikspor’u 4-0 mağlup etti. Günün son maçında Başiskele Damlarspor şov yaptı. Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor’u konuk eden Damlar, sahadan 7-1’lik galibiyetle ayrıldı.
KOCAELİ 1.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
1.
11
8
2
1
27
10
17
26
2.
10
8
1
1
44
6
38
25
3.
11
7
1
3
31
16
15
22
4.
10
6
2
2
28
16
12
20
5.
11
5
2
4
18
11
7
17
6.
10
4
0
6
24
21
3
12
7.
11
3
2
6
16
31
-15
11
8.
11
1
0
10
10
39
-29
3
9.
9
0
0
9
8
56
-48
0
TOPLU SONUÇLAR
22/11/2023
19:15
22/11/2023
19:15
22/11/2023
19:15
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.