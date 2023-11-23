1 D’de liderlik 1 puan uzakta

UZUNTARLA KRİTİK 2 PUANI KAÇIRDI

Amatör Lig 1. Küme D Grubu’nda mücadele eden Uzuntarla Belediyespor, önceki gün liderliğini sağlamlaştırmak adına Çayırova Fatihspor’un karşısına çıktı. Kazanıp, liderlik yolunda rahatlamak isteyen Uzuntarla, karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılarak, kritik 2 puanı kaçırmış oldu. 3. sıradaki Kocaeli Körfezspor ise bu hafta rahat kazandı. Körfez, rakibi Gölcük Çiftlikspor’u 4-0 mağlup etti. Günün son maçında Başiskele Damlarspor şov yaptı. Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor’u konuk eden Damlar, sahadan 7-1’lik galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİ 1.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

1.Bir üst seviyeye yükselir. 2.3Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 8.9.Bir alt seviyeye düşer. İzmit Gültepespor,sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekildi.

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26 Kasım Pazar