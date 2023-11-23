- Spor

1 D’de liderlik 1 puan uzakta

Amatör Lig 1. Küme D Grubu’nda, lider Uzuntarla Belediyespor bu hafta berabere kaldı. 1 puan farkla 2. sıradaki Beylikbağı Karadenizspor, maç programına göre 12. Hafta maçını önümüzdeki hafta oynayacak

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
1 D’de liderlik 1 puan uzakta mask
Büyütmek için resme tıklayın

UZUNTARLA KRİTİK 2 PUANI KAÇIRDI

Amatör Lig 1. Küme D Grubu’nda mücadele eden Uzuntarla Belediyespor, önceki gün liderliğini sağlamlaştırmak adına Çayırova Fatihspor’un karşısına çıktı. Kazanıp, liderlik yolunda rahatlamak isteyen Uzuntarla, karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılarak, kritik 2 puanı kaçırmış oldu. 3. sıradaki Kocaeli Körfezspor ise bu hafta rahat kazandı. Körfez, rakibi Gölcük Çiftlikspor’u 4-0 mağlup etti. Günün son maçında Başiskele Damlarspor şov yaptı. Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor’u konuk eden Damlar, sahadan 7-1’lik galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİ 1.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

1.

Uzuntarla Belediyespor

11

8

2

1

27

10

17

26

2.

Beylikbağı Karadenizspor

10

8

1

1

44

6

38

25

3.

Kocaeli Körfezspor

11

7

1

3

31

16

15

22

4.

İzmit Yahya Kaptanspor

10

6

2

2

28

16

12

20

5.

Çayırova Fatihspor

11

5

2

4

18

11

7

17

6.

Başiskele Damlarspor

10

4

0

6

24

21

3

12

7.

Gölcük Çiftlikspor

11

3

2

6

16

31

-15

11

8.

Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor

11

1

0

10

10

39

-29

3

9.

İzmit Yenimahalle

9

0

0

9

8

56

-48

0

 

 

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2.3Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

8.9.Bir alt seviyeye düşer.

  • İzmit Gültepespor,sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekildi.

TOPLU SONUÇLAR

DÜN

HAFTANIN MAÇLARI

26 Kasım Pazar

# oldu, Başiskele, Çayırova, eğitim

23 Kas 2023 - 13:06 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.934.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL