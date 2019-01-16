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İrem Derici, Kocaeli’de sahne alacak

Sanatçı İrem Derici, 41 burda AVM’nin 3. Yılına özel kutlama etkinliklerinde sahne alacak.

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Sanatçı İrem Derici’nin Kocaeli halkına unutulmaz bir konser yaşatması bekleniyor. Ünlü sanatçı, 41 burda AVM’nin, 3. yıl kutlamalarına ilişkin gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında 41 Burda'da sahne alacak.

Program Akışı:

Tarih:  21 Ocak Pazartesi

Saat: 19.00

Yer: 41 Burda AVM

Bugün 13:34 TSİ - Yaşam

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