İrem Derici, Kocaeli’de sahne alacak

Sanatçı İrem Derici’nin Kocaeli halkına unutulmaz bir konser yaşatması bekleniyor. Ünlü sanatçı, 41 burda AVM’nin, 3. yıl kutlamalarına ilişkin gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında 41 Burda'da sahne alacak.
Program Akışı:
Tarih: 21 Ocak Pazartesi
Saat: 19.00
Yer: 41 Burda AVM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz