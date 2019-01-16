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İngilizler, Kocaeli’ye yatırım yapacak

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, ticari ziyaretler için Kocaeli’ne gelen İngiliz Büyükelçiliği yetkililerini makamında kabul etti.

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Siyasi ve ekonomik olarak bölgede istişarelerde bulunmak adına, Kocaeli’ne geldikleri kaydedilen İngiliz heyeti, ziyaretler sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Heyeti, Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak kabul etti. Ziyaret sırasında konuşan Özak; Kocaeli Türkiye’nin lokomotif bir şehridir” diye konuştu. Ziyarete İngiliz hükümeti tarafından yetkilendirilen, İngiltere Büyükelçiliği siyaset yetkilisi Amy Butcher, İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi David Machin ve İngiltere Büyükelçiliği AB’den çıkış siyaset program yetkilisi Seyfi Özmay katıldı.

TİCARİ İLİŞKİLER

İngiliz heyetin, AB’den ayrılık sürecinin devam etmesi nedeniyle,  AB’den ayrılma durumunda ticari ilişkilerini güçlendirmek adına Kocaeli’ye geldiğini vurgulayan belediye yetkilileri, görüşmenin bu kapsamda gerçekleştirildiği bilgisini verdi. İngiliz heyetinin, gerçekleştirdiği ziyaretler ile Kocaeli şehrini ve halkını yakında tanımak istediği öğrenildi. Heyet ayrıca, İngiltere’nin, AB’den ayrılması durumunda ticaretin nasıl etkileneceği konusunda Kocaeli’de ticaretin önemli isimlerinden bilgi aldı.

‘LOKOMOTİF ŞEHİR’

Ziyaret sırasında konuşan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli’nin, sanayi başkenti olduğunu belirterek, şunları söyledi;  “Kocaeli sanayinin başkenti olan bir şehir. Türkiye’nin lokomotif şehri Kocaeli’dir. Bölgemiz sanayinin yanı sıra doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Bunun yanında İngiliz yatırımcıların bölgemizdeki yatırımlarını takip ediyoruz. İki ülkenin ticaret ilişkilerinin devam etmesini istiyoruz”

‘KOCAELİ’DE OLMAKTAN MUTLUYUZ’

İngiltere Büyükelçiliği heyeti adına söz alan İngiltere Büyükelçiliği Siyaset yetkilisi Amy Butche ise; “Kocaeli’nde olmaktan mutluyuz. İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldı. Biz bunun bölgeye yansımalarını anlatmak için buradayız. Yöneticilerin bu konu hakkında beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Kocaeli, İngiliz yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir şehirdir. Bizi misafir ettiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak beye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 13:45 TSİ - Ekonomi

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