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AKUT ve AFAD ortak çalışacak

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, doğada yapılacak aramaların ortaklaşa gerçekleştirilmesi kararı alındı.

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AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı ve beraberindeki heyet, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Şalcı ve beraberindeki heyeti, Kocaeli AFAD İl Müdürü Selim Tekoğul ağırladı. Ziyarette, AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı’ya, İl sorumluları İzzet Karaköse ve Oktay Zafer, Eğitim sorumlusu Hanife Öcal ve Operasyon sorumlusu Mehmet Oğuzhan Özkurt eşlik etti. AFAD Müdahele Şube Müdürü Ümit Çiğdem ve Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer’in de hazır bulunduğu ziyarette, AKUT ekiplerinin afet ve acil durum müdahale operasyonlarında çalıştıkları kurumlardan izinli sayılması konusu değerlendirildi.

ORTAKLAŞA ÇALIŞMA

Doğada yapılan arama kurtarma çalışmalarının ortaklaşa yapılması kararını alındığı ziyaretin oldukça etkili geçtiği kaydedildi. AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, AKUT olarak Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine (AYDES) olay tanımlaması yapma yetkisini AFAD Başkanlığından aldıklarını, buna yönelik olarak ekiplerinin AYDES eğitimine hazırlandıklarını söyledi. Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da, gönüllü arama kurtarma kuruluşlarının akreditasyon süreci henüz tamamlanmamış olsa da AFAD Başkanlığımız ile AKUT arasında geçen yıl yapılan işbirliği protokolü ile AKUT’un operasyonel kabiliyetinden ve arama kurtarma potansiyelinden daha sık istifade etmeye başladıklarını söyledi.

KOCAELİ BİRLEŞTİRMELİ

Ziyaret sırasında konuşan, AFAD İl Müdür Selim Tekoğul “Halen İlimizde ikamet eden ve AKUT Kocaeli eski Şube Başkanı olan Recep beyin, AKUT Genel Başkanı olması tüm AFAD ailesini mutlu etmiştir. Kocaeli bağlamında birlikte operasyon tecrübelerimizden yakinen tanıdığımız Recep Başkan ve AKUT ekibiyle yakın mesaimizin bundan sonra artarak devam edeceğine inanıyor ve ziyaret dolayısıyla teşekkürü borç biliyorum” dedi.

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