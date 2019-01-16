İsmail Yıldırım’dan ilk seçim ziyareti

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yıldırım, kaymakamı ziyaretinin ardından, kaymakamlık çalışanları ile de bir araya geldi. Yıldırım’ın, resmi olarak yeniden adaylığının açıklanmasından sonra ilk ziyaretini, gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldırım, kaymakamlık ziyaretinin Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, daire amirleri ve hükümet konağı personelini ziyaret ederek 2019 Seçimlerinin startını verdi.