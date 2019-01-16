Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yıldırım, kaymakamı ziyaretinin ardından, kaymakamlık çalışanları ile de bir araya geldi. Yıldırım’ın, resmi olarak yeniden adaylığının açıklanmasından sonra ilk ziyaretini, gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldırım, kaymakamlık ziyaretinin Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, daire amirleri ve hükümet konağı personelini ziyaret ederek 2019 Seçimlerinin startını verdi.
Bugün 13:47 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
İsmail Yıldırım’dan ilk seçim ziyareti
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve personelini ziyaret etti.
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Bugün 13:47 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz