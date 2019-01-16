İlkokul öğretmeni Ahmet Zengin, 52 yıl önce aynı sırada okuduğu arkadaşları ile bir araya geldi. 1966-1967 döneminde Kandıra Zafer İlkokulundan birlikte mezun olduğu sınıf arkadaşlarını öğretmenlik yaptığı okulda ağırladı. Zengin’in arkadaşları; Ahsen Okyar, Hatice Akalın Çevik, Mustafa Yıldız(satranç hocası), Rahmiye Candan Gürel ve Sabahattin Yağız sınıf arkadaşlarına misafir olarak, eski anıları yâd etme fırsatı buldu. 52 yıllık arkadaşlar, buluşma sırasında vefat eden arkadaşlarını da andı.
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52 yıl aradan sonra arkadaşları ile buluştu
Kandıra Yusufça İlköğretim Okulu öğretmenlerinden, Ahmet Zengin, 52 yıl önce beraber okuduğu arkadaşlarını öğretmenlik yaptığı okulda ağırladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz