52 yıl aradan sonra arkadaşları ile buluştu

İlkokul öğretmeni Ahmet Zengin, 52 yıl önce aynı sırada okuduğu arkadaşları ile bir araya geldi. 1966-1967 döneminde Kandıra Zafer İlkokulundan birlikte mezun olduğu sınıf arkadaşlarını öğretmenlik yaptığı okulda ağırladı. Zengin’in arkadaşları; Ahsen Okyar, Hatice Akalın Çevik, Mustafa Yıldız(satranç hocası), Rahmiye Candan Gürel ve Sabahattin Yağız sınıf arkadaşlarına misafir olarak, eski anıları yâd etme fırsatı buldu. 52 yıllık arkadaşlar, buluşma sırasında vefat eden arkadaşlarını da andı.