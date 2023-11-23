AKP Grup Başkan Vekili, Kocaeli ile ilgilenecek

Temayül 26 Kasım

AKP, yerel seçime hazırlık için belirlediği takvim ve yol haritasına göre çalışmalarına devam ediyor. Parti bu kapsamda, 9 Kasım'da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapacak. Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde "temayül komisyonları" oluşturdu.

Yaklaşık 160 bin AKP'li oy kullanacak

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AKP'li oy kullanacak. Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

Kocaeli ile ilgilenecek

Dijital ortamda tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak yoklama sürecini komisyonlar belirlendi. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin başkanlığındaki komisyon Kocaeli ile ilgilenecek.





