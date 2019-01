“Gönül belediyeciliğimiz örnek olacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Ümmühan Aysu ve yönetimini makamında konuk etti. Engelli bireylerin yaşamlarının her anında, devletini yanında hissettiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün engelli kardeşlerimiz gerekli eğitimlerini alırken, ailelerin de yaşamlarına dönük çok büyük olumlu gelişmeler yaşandı. Engelli kardeşlerimize değer veriliyor, yaşam şartlarının iyileşmesi için de her yeni bir gün adım atılıyor” diye konuştu.

ROL MODEL OLACAĞIZ

Başkan Karaosmanoğlu yaptıkları çalışmaların rol model olacağını belirterek “Gönül belediyeciliğin de Kocaeli, tüm Türkiye’nin her zamanki gibi yine rol modeli olacaktır” ifadelerini kullandı. Başiskele Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Ümmühan Aysu ise, üyelerinin selamını Başkan Karaosmanoğlu’na iletirken, “Büyükşehir Belediyesi bizim elimizden her daim tuttu. Farklı kentlerden kentimize gelen engelli arkadaşlarımız Kocaeli’nde rahat bir şekilde yürüdüklerini ve yaşadıklarını söylüyorlar. Engellilere dönük yapılan her hizmet için sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.