Vali Hüseyin Aksoy, Gebze’de inşası tamamlanan Şerife Bacı Kız Öğrenci Yurdu’na ziyarette bulundu. Ziyarette Aksoy’a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Yurt Müdürü Habibe Ekşi katılırken, Aksoy binada gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, yurt yetkililerinden öğrencilerin yaşam standartları konusunda bilgi aldı.
Vali Aksoy, yeni yapılan kız yurdunu gezdi
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yapımın tamamlanan Gebze Şerife Bacı Kız Öğrenci yurdunu gezerek, incelemelerde bulundu.
Vali Hüseyin Aksoy, Gebze’de inşası tamamlanan Şerife Bacı Kız Öğrenci Yurdu’na ziyarette bulundu. Ziyarette Aksoy’a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Yurt Müdürü Habibe Ekşi katılırken, Aksoy binada gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, yurt yetkililerinden öğrencilerin yaşam standartları konusunda bilgi aldı.
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