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Gölcük’ten, Suriyeli bebeklere  10 bin kutu mama

Kilis Valiliği’nin yazılı talebi üzerine hareket geçen, Gölcük Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışmada, toplanan 10 bin kutu bebek mamasını Türkiye’nin kontrolünde olan bölgelere gönderdi.

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Kilis Valiliği’nin yazılı talebinden sonra harekete geçen, Gölcük Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışmalar neticesinde, Afrin, El Bab ve Azez’de, yardıma muhtaç bebeklere yardım eli uzattı. İlçe genelindeki okullarda başlatılan yardım kampanyası sonucunda toplanan 10 bin kutu bebek maması Suriye’ye gönderildi. Bebek mamaları gönderilmeden önce düzenlenen etkinliğe, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Milli Eğitim Şube Müdürleri Naim Yüksel, Ahmet Şimşek ve Abdülhalik Köse, şube müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bebeklere yardımların ulaştırılması adına düzenlenen törende konuşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, "10 Bin paket mama topladık. Değeri tam 70 Bin TL ve bugün burada inşallah Kilis’e doğru yola çıkacak. Oradan da kamplara ulaştığı zaman çocukların midesine yemek, gözüne ışık olarak döndüğü zaman inşallah bizde amacımıza ulaşmış olacağız. Bu kampanyaya vesile olan, katkıda bulunan tüm velilerimize, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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