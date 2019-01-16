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Taşdemir’den su indirimi çağrısı

CHP’li Engin Taşdemir, bugünkü Büyükşehir meclisinde İSU’nun su ücretinde indirime gitmesi için soru önergesi verecek. Ekonomik krizin başladığı dönemde Ankara’da yüzde 30, Gaziantep’te de yüzde 27 indirim yapıldığını hatırlatan Taşdemir, “Bunu İSU da yapabilir” dedi.

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CHP Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, vatandaşın bütçesini rahatlatmak amacıyla büyükşehirlerde başlatılan su indirimini belediye meclisine taşıyacak. Bugün yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuyla ilgili olarak önerge vereceğini açıklayan CHP Grup Başkan vekili Engin Taşdemir, ekonomik krizin insanları olumsuz etkilediğini söyledi.

“ÖNCELİK VATANDAŞ OLMALI”

Ekonomik krizin artık buhran haline geldiğini dile getiren Taşdemir, “Ülkeyi kasıp kavuran ekonomik buhranın acı bilançosu en çok vatandaşın cebini yaktı. Her gün haberlerde maddi yetersizlikler sebebi ile yaşanan ayrı aile dramlarını, anne babaların feryatlarını, iş bulamayan gençlerin yaşamdan vazgeçişlerini okuyoruz. Belediye meclislerinin en öncelikli görevi derneklere, vakıflara cüzi miktarlarda binalar kiralamak değil, vatandaşa hizmet etmektir” dedi.

GAZİANTEP VE ANKARA ÖRNEĞİ

Ankara ve Gaziantep Büyükşehir meclislerinde alınan kararları emsal olarak gösteren Taşdemir, “Bu belediyelerin meclis kararlarına göre su faturalarına Ankara’da yüzde 30, Gaziantep’te ise yüzde yaklaşık 27 oranında indirim yapıldı. İki büyükşehirde de bu uygulama ekonomik krizin baş göstermesi ile birlikte geçtiğimiz yıldan bu yana devam ediyor. İSU Genel Müdürlüğü’nün de ilimizde bu indirimi sağlayacak gücü olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

“İSU BUNU YAPABİLİR”

Büyükşehir Belediyesi ve İSU’nun bütçelerinin bazı gider kalemlerine ayrılan büyük bütçelerin ve yanlış yatırımların yanında böyle bir indirimin devede kulak kalacağını da sözlerine ekleyen Taşdemir, şöyle konuştu: “Bu meclisin öncelikli görevi vatandaşın refahı için gerekli kararlara imza atmaktır. Kamuoyu nezdinde, siyasi parti gözetmeksizin meclisteki tüm çalışma arkadaşlarımı ocak meclisinde sunacağım önerge teklifini desteklemeye davet ediyorum."

Bugün 13:53 TSİ - Siyaset

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