1 B’de, zirvede sular ısınıyor

GEBZE BİRLİK ŞOV YAPTI, MAŞUKİYE KAZANDI

Amatör Lig 1. Kime B Grubu’nda 3. sırada yer alan Gebze Birlik, önceki gün İzmit FK ile mücadele etti. Birlik, sahasında mücadele ettiği İzmit FK’yı 6-1 yenerek, bu haftanın en farklı skorlu galibiyetini kazandı. Lider Maşukiyespor ise Darıca Kültür ve Martıspor deplasmanında gülen taraf oldu. Maşukiye, rakibini 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maşukiye’yi 1 puan geriden takip eden Alikahyaspor ise bu hafta lige katılmayan Çubuklu Balaspor karşısında hükmen galip geldi. Ligde 4. sıradaki Gölcük Karadenizspor, Anadolu 1071 Spor’u 4-2 mağlup ederken, Taşköprü Belediyespor ise deplasmanda Kızderbentspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

KOCAELİ 1.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

1.Bir üst seviyeye yükselir. 2.3 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 9.10.Bir alt seviyeye düşer.

Çubuklu Balaspor 13 Eylül 2023 tarihli tarihli dilekçe gereğince ligden çekilmiştir.

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26 KASIM PAZAR