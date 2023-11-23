1 B’de, zirvede sular ısınıyor

GEBZE BİRLİK ŞOV YAPTI, MAŞUKİYE KAZANDI
Amatör Lig 1. Kime B Grubu’nda 3. sırada yer alan Gebze Birlik, önceki gün İzmit FK ile mücadele etti. Birlik, sahasında mücadele ettiği İzmit FK’yı 6-1 yenerek, bu haftanın en farklı skorlu galibiyetini kazandı. Lider Maşukiyespor ise Darıca Kültür ve Martıspor deplasmanında gülen taraf oldu. Maşukiye, rakibini 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maşukiye’yi 1 puan geriden takip eden Alikahyaspor ise bu hafta lige katılmayan Çubuklu Balaspor karşısında hükmen galip geldi. Ligde 4. sıradaki Gölcük Karadenizspor, Anadolu 1071 Spor’u 4-2 mağlup ederken, Taşköprü Belediyespor ise deplasmanda Kızderbentspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
KOCAELİ 1.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
1.
12
10
1
1
42
16
26
31
2.
12
10
0
2
33
11
22
30
3.
12
9
0
3
47
17
30
27
4.
12
7
3
2
29
22
7
24
5.
12
6
2
4
33
28
5
20
6.
12
5
2
5
29
25
4
17
7.
12
4
1
7
21
23
-2
13
8.
12
2
1
9
13
43
-30
7
9.
12
2
0
10
14
40
-26
6
10.
Çubuklu Bala [i.]
12
0
0
12
0
36
-36
-3
1.Bir üst seviyeye yükselir.
2.3 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
9.10.Bir alt seviyeye düşer.
Çubuklu Balaspor 13 Eylül 2023 tarihli tarihli dilekçe gereğince ligden çekilmiştir.
Toplu sonuçlar:
Haftanın maçları:
26 KASIM PAZAR
14:00
15:00
15:00
19:00
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.