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1 B’de, zirvede sular ısınıyor

Amatör Lig 1. Küme B Grubu’nda zirve yarışı iyice kızıştı. Ligin zirvesinde, Maşukiyespor, Alikahyaspor ve Gebze Birlik liderlik için kıyasıya rekabet ediyor

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
1 B’de, zirvede sular ısınıyor mask
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GEBZE BİRLİK ŞOV YAPTI, MAŞUKİYE KAZANDI

Amatör Lig 1. Kime B Grubu’nda 3. sırada yer alan Gebze Birlik, önceki gün İzmit FK ile mücadele etti. Birlik, sahasında mücadele ettiği İzmit FK’yı 6-1 yenerek, bu haftanın en farklı skorlu galibiyetini kazandı. Lider Maşukiyespor ise Darıca Kültür ve Martıspor deplasmanında gülen taraf oldu. Maşukiye, rakibini 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maşukiye’yi 1 puan geriden takip eden Alikahyaspor ise bu hafta lige katılmayan Çubuklu Balaspor karşısında hükmen galip geldi. Ligde 4. sıradaki Gölcük Karadenizspor, Anadolu 1071 Spor’u 4-2 mağlup ederken, Taşköprü Belediyespor ise deplasmanda Kızderbentspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

KOCAELİ 1.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

1.

Maşukiyespor

12

10

1

1

42

16

26

31

2.

Alikahya Belediye

12

10

0

2

33

11

22

30

3.

Gebze Birlik FK

12

9

0

3

47

17

30

27

4.

Gölcük Karadeniz

12

7

3

2

29

22

7

24

5.

İzmit FK

12

6

2

4

33

28

5

20

6.

Darıca Kültür

12

5

2

5

29

25

4

17

7.

Taşköprü Birlik

12

4

1

7

21

23

-2

13

8.

Anadolu 1071

12

2

1

9

13

43

-30

7

9.

Kızderbentspor

12

2

0

10

14

40

-26

6

10.

Çubuklu Bala [i.]

12

0

0

12

0

36

-36

-3

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2.3 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

9.10.Bir alt seviyeye düşer.

Çubuklu Balaspor 13 Eylül 2023 tarihli tarihli dilekçe gereğince ligden çekilmiştir.

Toplu sonuçlar:

Haftanın maçları:

26 KASIM PAZAR

# oldu, Darıca

23 Kas 2023 - 13:18 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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