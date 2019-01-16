Karakadılar: Kartepe’de gondol turizmi başlayacak

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, seçim gezilerine devam ediyor. Karakadılar son olarak Kartepe Anadolular Derneği Başkanı Aydın Şentürk’ü ziyaret etti. Başkan adayı Karakadılar’a ziyaretinde CHP İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, İlçe SKM Başkanı Seval Akyüz, parti yöneticileri ve meclis üyesi aday adayı Hasan Bayrak eşlik etti.

“ÖTEKİLERLEŞTİRME OLMAYACAK”

Buluşmada konuşan dernek başkanı Aydın Şentürk, “Biz halkla iç içe olan, Kartepe’yi daha ileri götürecek bir belediyecilik istiyoruz. Geçen 10-15 yıldır sadece oturan, hiçbir fikir üretemeyen insanlar yönetimlerde yer aldı” dedi. Şentürk’ün ardından konuşan Cumhur Karakadılar ise, “Bu ilçeyi Kartepeliler yönetecek. İktidarın mahalle başkanları muhtarların önüne geçmiş durumda. Başkanlığı aldığımızda ötekileştirme olmayacak” dedi.

“YARDIMLAR DEVAM EDECEK”

Kartepe’yi halkların birliğini sağlayarak yöneteceklerini dile getiren Karakadılar, “Meclisi seçerken bu birlikteliğe önem vereceğiz. Her halkı yansıtan bir çalışma yapacağız. Halk ne isterse o olacak. Bugün bir imar çalışması yapılıyor, ama vatandaşın haberi yok. Yardımlar yapılıyor, sadece kendi istediklerine dağıtıyorlar. Ben de yardımları yapacağım, ama bu yardımları muhtarlara ve kurduğumuz halk meclislerine yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT”

Turizmle, kadınlar, çocuklar ve gençlerle ilgili çalışmalarının olduğunu dile getiren Karakadılar, şöyle konuştu: “Her mahalleye kreş açacağız. Bunları da atanamayan öğretmenlerden seçip yapacağız. Çocuklarımız okula ücretsiz gidecek. Çocuklar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Sezonluk kartlarını yükleyeceğiz. Hem otobüsçü kazanacak hem de öğrencilerimiz ücretsiz binebilecek.

GONDOL TURİZMİ BAŞLAYACAK

Kartepe Belediyesi’nin AKP’li başkanı Hüseyin Üzülmez’i de eleştiren Karakadılar, “Kendisi göreve ilk geldiği dönemde ‘Bu ilçeyi Singapur yapacağım’ demişti. Sonra ilk yağmurda koca Kartepe Venedik’e döndü. Biz gerçekten burayı Venedik yapacağız. Bataklıklarımızı temizleyip oralarda gondol turizmini hayata geçireceğiz” dedi.