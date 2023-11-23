Yönder Okulları öğrencileri ve yönetimine verdiğim sözümü yerine getiriyorum

Ortamda en az ünlü benim…
Hikmet Karaman var…
Evren Turhan var…
Alp Pehlivan var…
Mustafa Çulcu var…
Merih’in hocası Tolga Şanbay var…
Ben varım…
Ama bir baktım çevremi bir sürü çocuk doldurdu…
Bana kolunu imzalatan, formasını imzalatan, hatta alnını imzalatan, torunu olmayan bana çocuk kalbiyle sarılan…
Bir çok pırıl pırıl çocuk, yarının büyükleri onlar…
Ben de onlar söz verdim, “Sizleri gazetede yayınlayacağım” diye…
İşte geleceğin umudu bu çocuklar…
Sözümü yerine getiriyorum…
Hikmet Karaman da tam 60 kitabımı bu çocuklara bağışladı…
Recep Durul da ayın şekilde katkı sağladı…
Hikmet Karaman, Recep Durul’u orada görmek istediğini belirtti…
“Çok değerli bir insan” dedi…
Ben de onayladım…
Herhalde benden daha iyi tanıyamaz Recep Durul’u…
Hikmet Karaman ve Recep Durul, geleceğin Kocaelispor’u gibi…
Ortamda en az ünlü benim…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.