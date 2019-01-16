Harita Mühendisleri Odası Doğu Marmara temsilcileri, İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin'i önceki gün ziyaret etti. Oda yönetimi, yerel yönetimlerde harita mühendislerinin önemli işlere imza atan meslek grubu olduğunu vurgulayarak, kentleşme, imar ve çevre konularından beklenenin daha doğru yapılması adına tüm mühendislerin bu tür görevlere talibini desteklediklerini söylediler. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan adayı Şahin ise, kentin estetik gelişimi adına oda yönetiminin fikirlerinden yararlanacaklarını söyledi.
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İYİ Partili Şahin’e harita mühendislerinden ziyaret
Harita Mühendisleri Odası Doğu Marmara temsilcileri, İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin'i önceki gün ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz