Söğüt’ten, Baran’a ziyaret

Cumartesi günü gerçekleşen aday tanıtım programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP’nin Körfez Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk de katıldı. Söğüt’ü kapıda karşılayan Başkan Baran, Söğüt’e ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

GÜZEL İŞLER YAPTIK

Körfez’de 5 yıla yaklaşan görev süresi boyunca güzel işlere imza attıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Geçen 5 yıl içinde Körfez’i 2023 hedeflerine hazırladık, rekor bütçelerle rekor yatırımlar gerçekleştirdik” dedi. Baran’a hizmetleri için teşekkür eden başkan adayı Şener Söğüt ise, “İsmail bey döneminde güzel hizmetler yapıldı. Söz verilenin 4 katı projeler hayata geçirilerek Körfezli hemşerilerimizin hayatları kolaylaştırıldı” diye konuştu. Buluşma seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişi şeklinde devam etti.