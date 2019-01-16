Söğüt’ten, Baran’a ziyaret

Cumartesi günü gerçekleşen aday tanıtım programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP’nin Körfez Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk de katıldı. Söğüt’ü kapıda karşılayan Başkan Baran, Söğüt’e ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
GÜZEL İŞLER YAPTIK
Körfez’de 5 yıla yaklaşan görev süresi boyunca güzel işlere imza attıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Geçen 5 yıl içinde Körfez’i 2023 hedeflerine hazırladık, rekor bütçelerle rekor yatırımlar gerçekleştirdik” dedi. Baran’a hizmetleri için teşekkür eden başkan adayı Şener Söğüt ise, “İsmail bey döneminde güzel hizmetler yapıldı. Söz verilenin 4 katı projeler hayata geçirilerek Körfezli hemşerilerimizin hayatları kolaylaştırıldı” diye konuştu. Buluşma seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişi şeklinde devam etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz