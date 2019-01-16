Adnan Turan: Kandıra’da tek yüreğiz

AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, seçim çalışmaları öncesinde parti yöneticileri ve bazı üyelerle bir araya geldi. İlçe başkanı Erol Ölmez'in ev sahipliğindeki toplantıda konuşan başkan adayı Turan, parti olarak tek yürek olduklarını ve kendisini yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarına teşekkür ettiklerini dile getirdi. Başkan adayı Turan ve ilçe başkanı Ölmez, teşkilat buluşmasının ardından Cumhur İttifakı’nın diğer temsilcisi MHP’ye konuk oldu. MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve partililerle bir araya gelen Turan, “Cumhur İttifakı olarak kent genelinde ve Kandıra’da da zafere ulaşacağız” dedi. AKP ve MHP’liler daha sonra ise Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’e konuk oldu. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı ziyaret esnasında 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde izlenecek yol haritası ile ilgili görüşler paylaşıldı.

CENGİZ KAN’I UNUTMADI

Turan, eski başkanlardan Cengiz Kan ve aday adayları ile de buluştu, 31 Mart sürecinde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’a da konuk olan AKP’liler ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine konuk oldu ve bol kazanç temennisinde bulundu.