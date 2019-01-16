Güney’den eski başkanlara ziyaret

AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, istişare ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretleri sırasında istişarelere önem veren Güney, eski belediye başkanları Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk, Hilmi Sevilen ve Ali Kahraman’ı ziyaret etti. Güney, “Partimizin kurulduğu günden bu güne kadar, davamıza ve ilçemize önemli hizmetleri bulunan belediye başkanlarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Kendilerinin desteğini yine alacağımızdan şüphemiz yok” dedi.