AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, istişare ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretleri sırasında istişarelere önem veren Güney, eski belediye başkanları Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk, Hilmi Sevilen ve Ali Kahraman’ı ziyaret etti. Güney, “Partimizin kurulduğu günden bu güne kadar, davamıza ve ilçemize önemli hizmetleri bulunan belediye başkanlarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Kendilerinin desteğini yine alacağımızdan şüphemiz yok” dedi.
Bugün 14:00 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:01 TSİ
Güney’den eski başkanlara ziyaret
AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, istişare ziyaretlerine devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz