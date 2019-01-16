İzmir’de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin’e Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. Löseminin nadir görülen bu türünde sadece kök hücre nakli yapılarak tedavi sağlanmaktadır. 2018 Kasım ayından bu yana Öykü'ye donör arayışı içerisinde birçok organizasyon yapılmış olmasına rağmen maalesef şu ana kadar uyumlu bir donör bulunamadı ve Öykü için vakit her geçen dakika azalıyor... Öykü'ye destek olmak anlamında Özel Kocaeli Marmara Koleji Okul Aile Birliği ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi İşbirliği ile bütün lösemili çocuklara umut olmak için Atatürk Kültür Merkezi’nde 18.01.2019 Cuma günü saat 10:00-17:00 saatleri arasında kurulacak olan bağış standı kuruyor. Marmara Koleji, Kocaelileri yalnızca 3 tüp kan vererek kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyor.
Marmara Koleji'den Öykü için bağış daveti
İzmir’de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin’e Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. Löseminin nadir görülen bu türünde sadece kök hücre nakli yapılarak tedavi sağlanmaktadır. 2018 Kasım ayından bu yana Öykü'ye donör arayışı içerisinde birçok organizasyon yapılmış olmasına rağmen maalesef şu ana kadar uyumlu bir donör bulunamadı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz