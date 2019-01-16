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VELİ-DER: Eğitim kamusal bir haktır

Eğitim-Öğretim döneminin sona ermesine yakın VELİ-DER Kocaeli Şubesi tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Okullarda resim, müzik, sanat ve felsefe dersleri artırılmalıdır. Müfredattan etnik, dinsel, mezhepsel ve cinsiyet ayrımcılığını besleyen tüm unsurlar çıkarılmalı. Engelli öğrencilerin de eşit eğitim fırsatlarından yararlanması sağlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

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VELİ-DER Kocaeli şubesi tarafından “Eğitim Kamusal Bir Haktır” başlığıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına şube başkanı Göksal Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Ayşe Irmak ve dernek üyeleri katılım gösterdi. VELİ- DER Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Irmak tarafından okunan basın açıklamasında, “Bilimsel, parasız ve kamusal eğitim bir haktır. Eğitim bir çarpandır, eğitim yadsındığı ya da kısıtlandığı zaman, özellikle istihdam ve kendi kendini istihdamla ilgili her şeyi tehlikeye sokarken, etkili bir şekilde garanti edildiğinde diğer hakları ve özgürlükleri de arttırmaktadır” ifadelerine yer verdi. 

‘EŞİT EĞİTİM DEVLETİN GÖREVİDİR’

“Eğitim, eğitimci olmayan kişilerin ellerine bırakılıyor” diyen VELİ-DER Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Irmak, “Yapılan etkinlikler, eğitimler ‘Gönüllü öğretici’ adı verilen, çocuk-genç eğitiminde yetkinliği bulunmayan kişiler tarafından yürütülüyor. Karma eğitim ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılıyor. Çocuklarımız, 6 yaşından itibaren hac, umre gibi etkinliklere götürülüyor, cinsiyetlerine göre ayrıştırılıyor. Kamu kaynakları, Ensar, TÜGVA, Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Maarif Vakfı, TÜRGEV gibi vakıflara-derneklere aktarılıyor. Eğitim sosyal bir haktır. Herkese eşit, parasız, laik, demokratik eğitim olanağı sağlamak devletin görevidir” şeklinde konuştu.

‘EVRİM GİTTİ CİHAD GELDİ’

Zorunlu eğitimin “4+4+4” sistemiyle kesintiye uğratıldığını belirten Irmak, ”Örgün eğitim dışına itilen öğrenci sayısı arttı. Çocuk gelin, çocuk işçiliği arttı. Bu sistemle birlikte İmam Hatip Ortaokulları açılarak imam hatipleşme yaygınlaştırıldı. Kurum açma, kapama ve ad değiştirme yönetmeliği ile nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde sadece İmam Hatip Liseleri açılabilmesi yönünde karar alındı. Köklü okullar ise ‘Proje Okul’ adı altında ele geçirildi. Birikimli, ilerici öğretmenler sürgün edildi; yerlerine MEB’in sınavsız atadığı yandaş öğretmenler, müdürler getirildi. Müfredat değiştirildi. ‘Evrim’ konusu biyoloji dersi müfredattan çıkarıldı, yerine ‘CİHAD’ getirildi. Laiklik daraltıldı ve karma eğitimi ortadan kaldıran uygulamalar başlatıldı. Her okula mescit ve abdesthane açma zorunluluğu getirildi” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ’

Irmak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Okullarda beden eğitimi, resim, müzik, sanat ve felsefe dersleri artırılmalıdır. Müfredattan etnik, dinsel, mezhepsel ve cinsiyet ayrımcılığını besleyen tüm unsurlar çıkarılmalı. Engelli öğrencilerin de eşit eğitim fırsatlarından yararlanması sağlanmalı. Milli Eğitim Bakanlığının dinci vakıflarla yaptığı protokoller iptal edilmelidir. YÖK kaldırılmalı, üniversiteler özerkleşmeli, Rektörler, üniversite bileşenlerince seçilmeli, öğrenciler yönetime katılmalı. Öğretmenlerin sözleşmeli ve ücretli istihdamına son verilmeli, tüm kademelerdeki eğitimciler kadrolu olmalı. Çocuk işçiliğine ve “çocuk gelinliğine son verilmeli. Çalışmak zorunda olan öğrenciler burslarla desteklenerek, ortaöğretimi tamamlayana kadar örgün eğitim içinde kalması sağlanmalı. Kız çocuklarının reşit olmadan evlenmesi yasaklanmalı. Çocuklarımız ve geleceğimiz için eşit, parasız, laiki bilimsel, kamusal, sınavsız eğitim istiyoruz.Birlikte başarabiliriz.”  Ekin EKEN

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