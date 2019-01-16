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İnşaat iskelesi çalan baba ile oğlu jandarmaya yakalandı

Kartepe’de girdikleri inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ve süt kazanı çaldıkları öne sürülen baba ile oğlu, hırsızlık yaparken kullandıkları araçlarını boyarken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre Kartepe Derbent ve Nusretiyte Mahallelerinde bulunan iki farklı noktada meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Derbent Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kartepe Körfez Mahallesi Sanayiciler Sitesinde bulunan hurdacılara çalınan ürünlerin satıldığını tespit eden jandarma ekipleri çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kartepe Nusretiye Mahallesinde ikamet eden baba S.Ö. (54) ve oğlu Y.Ö. (29) Derbent Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evlerinin önünde, hırsızlık yaparken kullandıkları aracı boyarken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin girdikleri bir inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ve bir başka adresten ise süt kazanı çalarak hurdacılara sattıkları belirlendi. Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen şüpheli baba ile oğlu, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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