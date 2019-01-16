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Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı

İzmit'te bürosunda öldürülen Avukat Mehmet Samim Geredeli cinayetinin duruşmasında tanık olarak ifade veren meslektaşları, olay günü yaşanan dehşet anlarını anlattı.

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İzmit ilçesinde 10 Ekim 2017 yılında hukuk bürosunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Samim Geredeli'nin meslektaşları saldırı anında yaşananları mahkemede anlattı. Avukat Samim Geredeli, İzmit'teki hukuk bürosuna kardeşi Hakan Sağ ve B.T.C. adlı şahıslarla gelen Serhat Abdullah Sağ adlı saldırgan, tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan saldırganlardan Hakan Sağ ve B.T.C. adlı şahıs Pendik'te gözaltına alınırken Abdullah Sağ ise İstanbul'da bir mekanda eğlenirken yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan 3 kişi cezaevine gönderildi.

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Geredeli'nin ölüdürülmesiyle ilgili Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına ise devam edildi. Duruşmaya Geredeli'nin öldürülmesi olayında tutuklanan Hakan Sağ ve katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ ile taraf avukatları katılırken B.T.C. ise duruşmaya katılmadı. Davanın ilk duruşmasında 20-25 yıl önce dedesine ait arazide yapılan kamulaştırmayla ilgili dava sonrasında ödenmeyen paralarını geri almak için büroya gittiğini ve talebini kabul etmeyen Geredeli'yi silahla ateş ederek öldürdüğünü kabul eden Sanık Serhat Abdullah Sağ, söz almadı.

‘500 bin TL civarında zararım var’ dedi sonra silah patladı

Tanık ifadelerinin dinlendiği duruşmaya, destek amacıyla Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin ve çok sayıda avukat katıldı. Saldırı sırasında hayatını kaybeden Geredeli ile aynı büroda görev yapan avukat A.İ. ise saldırı anında yaşananları anlattı. Gördüklerini mahkemede anlatan avukat A.İ., “Sanık Serhat’ın maktule hitaben ‘500 bin TL civarında zararım var’ dediğini duydum. Olaydan sonra sanık Serhat’ın para konusunda bir şey dediğini duymadım. Yanlış hatırlamıyorsam tanık Y.E. olay sırasında içeriye bir kez girip çıktı. Tartışma esnasında maktul Avukat Mehmet Salim Geredeli’den hakaret niteliğinde bir söz duymadığım gibi sesini yükseltmesine de tanık olmadım. Silah sesini duyunca avukatlık bürosundan koşarak kaçtım” diye konuştu.

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Duruşma ertelendi

Tanık ifadelerinin arından söz alan sanık Sağ’ın avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. İfadeleri dinleyen mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddederek, mağdur vekillerinin ek süre talebini onayladı. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 19 Şubat tarihine ertelendi.

Bugün 14:54 TSİ - Asayiş

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