Bağdat 11’de 11 yaptı, Körfez Gençler takipte

BU HAFTA BOL GOLLÜ GEÇTİ

Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider olan Bağdatspor, önceki gün deplasmanda İhsaniyespor ile bir araya geldi. Karşılaşmayı rahat kazanan Bağdat, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Kazanmaya ihtiyacı olan Kocaeli Güneşspor ise sahasında Dilovası Belediyespor’u konuk etti. Güneş, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Haftanın en farklı skorlu karşılaşması, Kandıra Gençlerbirliği ile Gebze Beylikbağı arasında oynandı. 6-0 biten mücadeleyi Gebze Beylikbağı kazandı. Haftanın bir diğer bol gollü karşılaşmasında ise Başisekele Doğantepespor ile Kartepe Suadiyespor mücadele etti. Maçı, 5-1’lik skor ile Doğantepe kazandı. Bu haftanın kazanan bir diğer takımı Çayırova Menderes Gençlikspor oldu. Menderes, sahasında Eşmespor’u 2-0 mağlup etti. Maç fazlası bulunan 2. sıradaki Körfez Gençlerbirliği ise bu haftayı bay geçti.