Bağdat 11’de 11 yaptı, Körfez Gençler takipte

BU HAFTA BOL GOLLÜ GEÇTİ
Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider olan Bağdatspor, önceki gün deplasmanda İhsaniyespor ile bir araya geldi. Karşılaşmayı rahat kazanan Bağdat, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Kazanmaya ihtiyacı olan Kocaeli Güneşspor ise sahasında Dilovası Belediyespor’u konuk etti. Güneş, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Haftanın en farklı skorlu karşılaşması, Kandıra Gençlerbirliği ile Gebze Beylikbağı arasında oynandı. 6-0 biten mücadeleyi Gebze Beylikbağı kazandı. Haftanın bir diğer bol gollü karşılaşmasında ise Başisekele Doğantepespor ile Kartepe Suadiyespor mücadele etti. Maçı, 5-1’lik skor ile Doğantepe kazandı. Bu haftanın kazanan bir diğer takımı Çayırova Menderes Gençlikspor oldu. Menderes, sahasında Eşmespor’u 2-0 mağlup etti. Maç fazlası bulunan 2. sıradaki Körfez Gençlerbirliği ise bu haftayı bay geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.