Özel Kocaeli BİLNET Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nden üniversite gezisi

Özel Kocaeli BİLNET Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri üniversite tanıtım rehberlik çalışmaları kapsamında,22 Kasım 2023 Çarşamba günü "Yeditepe Üniversitesi ve Okan Üniversite’lerine gezi düzenlendi. Fen lisesi müdür yarımcısı Tülay Aydoğmuş, rehber öğretmen Simge Barış ve ders öğretmenleri eşliğinde düzenlenen geziye 11. ve 12.sınıf seviyelerinden öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI GENİŞLEDİ

Gezinin amacına değinen Fen Lisesi Müdür Yarımcısı Tülay Aydoğmuş, “Üniversite tanıtım gezilerinin öğrencilerin kariyer planlarını yapmalarında yardımcı, seçimlerinde yol gösterici olduğuna, aynı zamanda üniversite kültürü, olanakları, bölümler, öğrenci yaşamı gibi konularda yerinde bilgiler edinmenin öğrencilerin motivasyonlarını artırdığına, bakış açılarının daha da genişlediğine inanıyoruz” dedi.

MOTİVASYONLARINI ARTIRMAYI SAĞLAMAK

Aydoğmuş, Amaçlarının üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerinin, hedeflerini netleştirmelerinde yardımcı olabilmek, motivasyonlarını artırmayı sağlamak, istedikleri ve hedefledikleri üniversiteleri yerinde ziyaret etmelerini ve üniversite ortamını gözlemleyebilmelerine yardımcı olmak, üniversite ve üniversitede yaşam hakkında tanıtım biriminde görevli üniversite öğrencilerinden ve eğitmenlerinden gözlemleyerek bilgi almak olduğunu da sözlerine ekledi.

ÖĞRENCİLER BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Özel Kocaeli Bilnet Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversiteleri ve lisans programlarını doğrudan tanıma olanağı sunan gezide öğrenciler bölümler hakkında bilgi aldılar, üniversitelerin fiziki yapısını, sosyal etkinlik alanlarını tanıdılar ve genel havasını teneffüs ettiler, aynı zamanda geçmiş yıllarda mezun olup Yeditepe Üniversitesi ve Okan Üniversiteleri’nde öğrenim gören arkadaşlarıyla görüşerek, sınav motivasyonlarını arttırdılar ve geziyi tamamladılar.