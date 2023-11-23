23 Kas 2023 - 14:09- Gündem G:

Dilovası’ndan “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” Projesine Destek!

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle; Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” mottosu ile gerçekleşen fidan dikme töreni Dilovası’nda da öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

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Dilovası’ndan “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” Projesine Destek! mask
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Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokul’u bahçesinde gerçekleşen “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” fidan dikme törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Orman İşletme Şefi Ayhan Temur ve ekibi, kamu kurum müdürleri okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. 

ÇEVREYE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ 

Fidan dikimi etkinliğinde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak; yalnızca insana değil çevreye de çok önem veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de başlattığı “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” projesine katkı sunmak için öğrencilerimiz ile bir araya geldik.  Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir Dilovası ve Türkiye bırakmak istiyoruz” dedi. 

DİLOVASI’NA NEFES OLACAK 

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında; Dikilen her ağacın hem Dilovası’na hem de ülkemize nefes olacağını belirterek, Tüm Türkiye’de başlatılan fidan dikme töreninin bu yılda devam ettiğini söyledi. Kubilay ayrıca, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Geleceğe Nefes, Cumhuriyet’e, Nefes” kampanyası ve daha yeşil bir Dilovası için ağaçlandırma seferberliğinin önümüzde ki yıllarda da artarak devam edeceğini söyledi. 

# türkiye, cumhuriyet, Dilovası, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir

23 Kas 2023 - 14:09 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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