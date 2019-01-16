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Başkan Doğan: Belediyeyi Sibel Hanım’a devredeceğim

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 31 Mart sonrasında belediyeyi partimizin adayı Sibel Gönül Hanım’a devredeceğini söyledi

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AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, önceki gün İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da hazır bulundu. Ziyarette konuşan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, “10 senedir İzmit için dertlenen, gece gündüz hizmet eden Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Bayrağı bıraktığı yerden çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle 7 gün 24 saat çalışacağız. Yeni İzmit sevdasıyla çıktığımız yolda çok güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız. Ekibimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile İzmit’i gelecek vizyonuna taşımak için gayret göstereceğiz. Artık bu hepimiz sorumluluğudur” dedi.

YENİ HEYECANLAR

Başkan Doğan da ziyaret için konuklarına teşekkür ederek, “ Biz makam ve mevkilerin belli bir süre sonra devredilmesi ve yeni heyecanlar, yeni başarı öyküleriyle, hem makamların hem şehrin kazanması düşüncesiyle bir karar vermiştik. Belediye Başkanı olarak hizmetlerimizde tarafsızım ama artık siyasi bir yarış olduğu zaman siyasi anlamda tarafım. Partimizin ve adayımızın tarafıyım. Sibel Hanım’a 31 Mart’ta kendi ellerimizle emaneti  teslim edeceğim. Güzel bir çalışma dönemimiz olacak. Belki de başkanlığımın en önemli son görevidir. Bu emaneti AK Parti belediyeciliğinin sürmesi adına değerli adayımız Sibel Hanıma teslim edeceğim” dedi.

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