Söğüt: Zillet ittifakına cevabı yine milletimiz verecek

AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, hafta sonu adaylığının açıklanması sonrasında saha çalışmalarını hızlandırdı. Başkan adayı Söğüt, SKM programları kapsamında önceki gün Cumhur İttifakı’nın destekçileri olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu.

İLK ZİYARET MHP’YE

AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk’ün de eşlik ettiği başkan adayı Söğüt ilk ziyaretini MHP’ye yaptı. Burada AKP’li konuklarını karşılayan MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Söğüt’e adaylığının hayırlı olması gerektiğini söyledi. Ziyaretinde Cumhur İttifakı birlikteliğinin önemine değinen Söğüt, “Bu birliktelik ülkenin ve milletin bekası için önemli” mesajı verdi.

“CEVABI MİLLET VERECEK”

Söğüt, “Bir tarafta ülkenin, milletin, devletin bekası konusunda birlikte yol yürüyen Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise terör örgütünün sözcülüğünü yapan partinin de içlerinde olduğu aşikar olan zillet ittifakı. Milletimiz 24 Haziran’da olduğu gibi onlara en güzel cevabı 31 Mart’ta sandıkta verecektir” dedi. Ziyarette ayrıca seçim süresince birlikte gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

“MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ”

AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt ve beraberindeki heyet daha sonra BBP’nin yeni ilçe başkanı Ramazan Kurtaran ve yönetimine konuk oldu. Söğüt, kısa süre önce gerçekleştirilen kongre ile başkanlığa seçilen Kurtaran’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletirken, Kurtaran da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.