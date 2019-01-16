Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:16 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:18 TSİ

Söğüt: Zillet ittifakına cevabı yine milletimiz verecek

MHP ve BBP Körfez İlçe yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret eden AKP’nin Körfez adayı Şener Söğüt, “Cumhur İttifakı’na karşı oluşturulan ve terör örgütü sözcüsü olan partinin de içinde yer aldığı zillet ittifakına cevabı milletimiz sandıkta verecektir” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, hafta sonu adaylığının açıklanması sonrasında saha çalışmalarını hızlandırdı. Başkan adayı Söğüt, SKM programları kapsamında önceki gün Cumhur İttifakı’nın destekçileri olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu.

İLK ZİYARET MHP’YE

AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk’ün de eşlik ettiği başkan adayı Söğüt ilk ziyaretini MHP’ye yaptı. Burada AKP’li konuklarını karşılayan MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Söğüt’e adaylığının hayırlı olması gerektiğini söyledi. Ziyaretinde Cumhur İttifakı birlikteliğinin önemine değinen Söğüt, “Bu birliktelik ülkenin ve milletin bekası için önemli” mesajı verdi.

“CEVABI MİLLET VERECEK”

Söğüt, “Bir tarafta ülkenin, milletin, devletin bekası konusunda birlikte yol yürüyen Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise terör örgütünün sözcülüğünü yapan partinin de içlerinde olduğu aşikar olan zillet ittifakı. Milletimiz 24 Haziran’da olduğu gibi onlara en güzel cevabı 31 Mart’ta sandıkta verecektir” dedi. Ziyarette ayrıca seçim süresince birlikte gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

“MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ”

AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt ve beraberindeki heyet daha sonra BBP’nin yeni ilçe başkanı Ramazan Kurtaran ve yönetimine konuk oldu. Söğüt, kısa süre önce gerçekleştirilen kongre ile başkanlığa seçilen Kurtaran’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletirken, Kurtaran da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün 15:16 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı mask
YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı
Başkan Doğan: Belediyeyi Sibel Hanım’a devredeceğim mask
Başkan Doğan: Belediyeyi Sibel Hanım’a devredeceğim
Gökçe, Fatih’i dolaştı mask
Gökçe, Fatih’i dolaştı
Yeniden Refah Partisi istişarelere başlıyor mask
Yeniden Refah Partisi istişarelere başlıyor
Adnan Turan: Kandıra’da tek yüreğiz mask
Adnan Turan: Kandıra’da tek yüreğiz
Söğüt: Zillet ittifakına cevabı yine milletimiz verecek mask
Söğüt: Zillet ittifakına cevabı yine milletimiz verecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!

GALERİ

"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi mask
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı mask
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL