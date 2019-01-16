Gökçe, Fatih’i dolaştı

CHP Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. İlçede gittiği her yerde halka yakın bir duruş sergileyen Gökçe, yaptığı esnaf ziyaretlerinin yanı sıra semt pazarlarını da turluyor. Önceki günü Fatih Mahallesi’nde geçiren ve başkanlığa seçildiği takdirde yapmak istediği projeleri anlatan Gökçe, ziyaretlerinde kendisine iletilen şikayet ve talepleri de dikkate alarak projelerini yönlendirdiklerini belirtti.