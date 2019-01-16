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Alexa Hart, İzmit’te!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, Birleşik Amerikalı AlexaHart’ıtransfer etti.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, Birleşik Amerikalı Alexa Hart’ı transfer etti. Bernice Mosby’nin Çin Ligi’ne transfer olmasının ardından yabancı sayısı 2’ye düşen Mavi Yeşilli ekipte 1.90 boyundaki ve 4 numara pozisyonunda oynayan Alexa’nın İzmit ekibine önemli katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Kısa bir süre önce sona eren İsrail Ligi’nde mücadele eden Alexa’nın evrakları yetişirse başarılı basketbolcu Galatasaray maçında sahadaki yerini alabilecek. 

Bugün 17:30 TSİ - Spor

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