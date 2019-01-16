KSO, 16 üyeyi SİLDİ! İşte o şirketler...

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda, oda üyelerinin oy birliğiyle oda faaliyetlerini yerine getirmeyen 16 firmanın üyeliği silindi.
KAYDI SİLİNECEK FİRMALAR VE İSİMLERİ
Gülez Kauçuk Spor İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Gebze Şubesi
Koca Metal Makina İmalat Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Yurtgaz Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze Şubesi
Mihenk Banyo Mutfak Otel Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Bayramlar Prefabrik Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Letoon Yapı Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çayırova Kocaeli Şubesi
Çöpkon Konteyner İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi-Çayırova Şubesi
Doğa Park İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Erdal Usta
Mustafa Ertuğrul Bekiroğlu
Na Çevre Teknolojileri Tasarım Geliştirme Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Kızkale Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Enc İnşaat Gıda Ve Tekstil Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-Başiskele Şubesi
Şahinler Makina Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Kocaeli Atık Ürünleri Geri Kazanım Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Umde Mühendislik Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz