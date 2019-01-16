Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:23 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:39 TSİ

KSO, 16 üyeyi SİLDİ! İşte o şirketler...

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda, oda üyelerinin oy birliğiyle oda faaliyetlerini yerine getirmeyen 16 firmanın üyeliği silindi. 

KAYDI SİLİNECEK FİRMALAR VE İSİMLERİ

Gülez Kauçuk Spor İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Gebze Şubesi

Koca Metal Makina İmalat Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Yurtgaz Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze Şubesi

Mihenk Banyo Mutfak Otel Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Bayramlar Prefabrik Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Letoon Yapı Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çayırova Kocaeli Şubesi

Çöpkon Konteyner İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi-Çayırova Şubesi

Doğa Park İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Erdal Usta

Mustafa Ertuğrul Bekiroğlu

Na Çevre Teknolojileri Tasarım Geliştirme Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Kızkale Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Enc İnşaat Gıda Ve Tekstil Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-Başiskele Şubesi

Şahinler Makina Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Kocaeli Atık Ürünleri Geri Kazanım Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Umde Mühendislik Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi

Bugün 15:23 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
İzmit Belediyesi’nden kiralık çay bahçesi mask
İzmit Belediyesi’nden kiralık çay bahçesi
Dünyanın otomotiv devleri ortak oluyor! Araç Kocaeli'de üretilebilir... mask
Dünyanın otomotiv devleri ortak oluyor! Araç Kocaeli'de üretilebilir...
Anadolu Isuzu, üretime ara veriyor mask
Anadolu Isuzu, üretime ara veriyor
Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 87'si ihraç edildi mask
Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 87'si ihraç edildi
LPG'ye 6 kuruş ZAM! mask
LPG'ye 6 kuruş ZAM!
Türkiye yeniden "kenevir" üretecek mask
Türkiye yeniden "kenevir" üretecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!

GALERİ

"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi mask
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı mask
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL