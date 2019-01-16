Uyumaz, Agah Ateş Mahallesi’ne muhtar adayı oldu

Mahmut Uyumaz, Agah Ateş Mahallesi’ne muhtar adaylığını açıkladı. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapmakta olan Muhtar Adayı Uyumaz, geçmişte halısı ile bir dünya markası olan Hereke’yi hatırlatmak bugün ise Hereke’yi canlandırmak için bu kutsal göreve talip olduğunu açıkladı.

MAHMUT UYUMAZ KİMDİR?

1972 Yukarı Hereke doğumlu olan Uyumaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünde çalışmakta… Evli ve 2 çocuk babası olan Uyumaz, aynı zamanda Hereke Avcılar Kulübünde Başkan Vekilliği ile Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Delegesi…