Uyumaz, Agah Ateş Mahallesi’ne muhtar adayı oldu

Mahmut Uyumaz, Agah Ateş Mahallesi’ne muhtar adaylığını açıkladı. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapmakta olan Muhtar Adayı Uyumaz, geçmişte halısı ile bir dünya markası olan Hereke’yi hatırlatmak bugün ise Hereke’yi canlandırmak için bu kutsal göreve talip olduğunu açıkladı.
MAHMUT UYUMAZ KİMDİR?
1972 Yukarı Hereke doğumlu olan Uyumaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünde çalışmakta… Evli ve 2 çocuk babası olan Uyumaz, aynı zamanda Hereke Avcılar Kulübünde Başkan Vekilliği ile Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Delegesi…
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz