Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:04 TSİ- Sağlık G: Bugün 16:06 TSİ

Göz sağlığınız için iyi beslenin

Sağlıklı bir beyin ve vücut gelişimi için yeterli ve dengeli beslenme olmazsa olmazdır.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlıklı bir beyin ve vücut gelişimi için yeterli ve dengeli beslenme olmazsa olmazdır. Tüm organların görevini yerine getirebilmesi için besine ihtiyacı vardır. Göz sağlığı da tabağımızdaki yiyeceklerle başlar… Gözümüz için sağlıklı besinleri tüketmek hem gözün genel gelişimi hem de bazı hastalıkların oluşumunu engellemek için gereklidir. Göz sağlığı açısından gerekli temel besinleri; Lutein, Zeaksantin, Beta karoten, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Omega 3,  Yağ asitleri, Çinko ve Bakır olarak sıralayabiliriz. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz sağlığı için alınması gereken besinlere ve faydalarına değiniyor.

**

Her birey kendine özgü beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Sağlıklı bir yaşam için tüm besinlerden yeterli miktarda tüketmek, vitamin ve mineralleri ihmal etmemek gerekir. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, bazı besinlerin göz sağlığı acısında da önemli rol oynadığını ve özellikle katarakt, retina maküla dejenerasyonu, glokom, kuru göz hastalığı, gece körlüğü, beslenmeden etkilenen diyabetik retinopati ve diğer göz-damar hastalıklarının gelişimini yavaşlattığını belirtiyor. Gözpınar, ‘Besinlerle alınan bazı vitamin ve antioksidan moleküllerin göz sağlığı açısından önemi biliniyor. Bol miktarda balık, meyve ve sebze tüketimi ve bununla beraber belirli miktarlarda hayvansal gıdalar (et, süt yumurta vb.) ve kavrulmamış kuruyemiş tüketimi gözdeki birçok hastalık için koruyucu faktör oluyor. Bu da gözlerimiz ve diğer organlarımız için sağlıklı gıda tüketiminin önemini gösteriyor’ diyor.

GÖZÜNÜZDEN VİTAMİNLERİ EKSİK ETMEYİN

  • A vitamini eksikliği gece körlüğü ve kuru göze sebep oluyor. Karaciğer, vücutta sentezlenmeyen ve daha çok hayvansal kökenli olan A vitaminini yumurta sarısı ve süt yoluyla ediniyor. Eksikliğinden daha çok çocuklar ve gebeler etkileniyor. Dünyada çocukluk çağı körlüklerinin en sık sebebi A vitamini eksikliği olarak görülüyor. Diyetle alınan bazı A vitaminleri, öncülü karotenlerde sarı nokta hastalığı ve katarakta karşı koruyucu rol oynuyor.
  • B vitamini, kompleksi kronik inflamasyonu azaltıyor ve retinayı etkileyen damarsal problemleri önlemede yardımcı oluyor.
  • C vitamini, güçlü bir antioksidan olarak katarakt oluşumunu azaltıyor. Taze sebze ve meyvelerde özellikle narenciye, çilek, kivi, biber, brüksel lahanası, koyu yapraklı yeşillikler, brokoli ve domateste bolca bulunuyor. C vitamini gözde kornea tabakasının iyileşmesinde, güneşin zararlı etkilerine ve katarakta karşı koruyucu rol oynuyor.
  • D vitamini güneş ışığıyla vücudumuzda sentezleniyor; gözün birçok metabolik aktivitesinde ve maküla dejenerasyonu önlemede faydalı oluyor.
  • E vitamini antioksidan olarak, retina dejenerasyonun önlenmesinde fayda sağlıyor. Fındık, badem, ay çekirdeği, keten tohumu ve avakadonun içinde bolca bulunuyor.

**

Vücuttaki tüm organlar gibi gözler de zaman içinde yaşlanmaya başlıyor. Sağlıklı beslenme ile bu süreci olabildiğince geciktirsekte tamamen önüne geçemiyoruz. Görüş kapasitesindeki düşüşün ilk belirtileri 30-40 yaşları arasında ortaya çıkabiliyor. Kişiler görüş kayıplarındaki azalma sonrası, bu yaşlarda gözlük kullanmaya başlayabiliyor. Seiko Extensive Vision, kitap okuma, telefon ve tablet kullanımı gibi en basit günlük aktivitelerde gözü yormadan, yakın ve orta mesafeler için fonksiyonel bir kullanım sağlıyor.

Bugün 16:04 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Sigarayı bıraktıracak bir karar alındı! mask
Sigarayı bıraktıracak bir karar alındı!
Özel Kocaeli Hastanesi’nde yılın ilk "Suda doğumu" gerçekleşti mask
Özel Kocaeli Hastanesi’nde yılın ilk "Suda doğumu" gerçekleşti
Op. Dr. Levent Demirci yeni kliniğinde mask
Op. Dr. Levent Demirci yeni kliniğinde
Prof. Dr. Canan Karatay: Yemekten sonra çay içmeyin mask
Prof. Dr. Canan Karatay: Yemekten sonra çay içmeyin
Bu karışım hemoroidi ortadan kaldırıyor mask
Bu karışım hemoroidi ortadan kaldırıyor
Acil A (+) Pozitif kana ihtiyaç var! mask
Acil A (+) Pozitif kana ihtiyaç var!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!

GALERİ

"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi mask
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı mask
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL