Balkan Göçmenleri’nde Topaloğlu yeniden başkan

Körfez ilçe merkezli olarak kurulan Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz günlerde Körfez Tütünçiftlik sahilinde bulunan Cafe 1453’te gerçekleşen genel kurula dernek üyelerinin büyük ilgi göstermeleri dikkat çekti. Mevcut başkan İlhan Topaloğlu’nun tekrar aday olduğu genel kurul tek liste ile gerçekleşti.

SİYASET VURGUSU

Düzenlenen kongrede divan başkanlığına Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Dilek seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede yeniden güven tazeleyen Başkan İlhan Topaloğlu, “İlk kongremize göre çok daha büyüdük. Şube sayımız giderek artıyor. Artık siyaseten de hak etiğimiz yeri almalıyız” dedi.

YÖNETİM KURULU

İlhan TOPALOĞLU (Başkan)

Sertaç TAVRAZ

Özcan ÖZTÜRK

Merdan ÖZGÜR

Bahtınur ZÜRAP

Mustafa MERAM

Sezcan ARISEVER

DENETİM KURULU

İbrahim AKYOL

İlkercan DÖNMEZ

Cengiz ALTUN