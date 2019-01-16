Balkan Göçmenleri’nde Topaloğlu yeniden başkan

Körfez ilçe merkezli olarak kurulan Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz günlerde Körfez Tütünçiftlik sahilinde bulunan Cafe 1453’te gerçekleşen genel kurula dernek üyelerinin büyük ilgi göstermeleri dikkat çekti. Mevcut başkan İlhan Topaloğlu’nun tekrar aday olduğu genel kurul tek liste ile gerçekleşti.
SİYASET VURGUSU
Düzenlenen kongrede divan başkanlığına Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Dilek seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede yeniden güven tazeleyen Başkan İlhan Topaloğlu, “İlk kongremize göre çok daha büyüdük. Şube sayımız giderek artıyor. Artık siyaseten de hak etiğimiz yeri almalıyız” dedi.
YÖNETİM KURULU
İlhan TOPALOĞLU (Başkan)
Sertaç TAVRAZ
Özcan ÖZTÜRK
Merdan ÖZGÜR
Bahtınur ZÜRAP
Mustafa MERAM
Sezcan ARISEVER
DENETİM KURULU
İbrahim AKYOL
İlkercan DÖNMEZ
Cengiz ALTUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz