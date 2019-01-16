Yeniden Refah Partisi istişarelere başlıyor

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, önceki akşam İzmit İlçe teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi. Bu arada İzmit’te yapılacak istişare toplantısının 22 Ocak Salı günü saat 20.00’de Kaptanlar İş Hanı’nda bulunan parti binasında yapılacağı bildirildi. Toplantıda partililere seslenen il başkanı Aras, “İlçe başkanlarımızın atanıp yönetim kurullarımızın oluşturulması ile ilgili olarak istişarelerimiz yapılıyor” dedi.

“1994’TEKİ GİBİ…”

Aras, konuşmasında şu ifadelere yer verildi: “Milli görüş hareketine bu güne kadar hizmeti geçmiş tüm fertlerin görüşü alınarak geniş bir mutabakatla 12 ilçede başkanlarımızı belirleyeceğiz. Yakında güçlü bir şekilde gündeme gelip yeniden umut olarak halkımızı kucaklayacağız. Yeniden Refah Partisi aynı 1994 yıllarında olduğu gibi şaha kalkarak halkımızın sorunlarını çözecektir” dedi.