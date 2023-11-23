FSM Ortaokulundan Filistin için kermes

Gazze'da katliam ve işgale devam eden İsrail'e tepkiler dinmek bilmezken, Filistin halkına destek olmak ve insani yardımda bulunmak amacıyla da, bir çok kampanya ve organizasyon düzenleniyor. Bu kapsamda Kartepe İlçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Kocaeli Valiliği ve Türkiye Kızılay Derneği ile birlikte büyük bir gıda kermes gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Okul ve aile birliği tarafından gerçekleştirilen kermesin açılışını Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü Şahin, ile Okul Müdürü Mazlum Temizkan birlikte açtı. Kermese veli ve öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

KIZILAY HESABINA

Kocaeli Valiliği ile Türkiye Kızılay Derneğince “Filistin İnsani Yardımı” kapsamında gerçekleştirilen yardım kermesinde ürünler kısa sürede tükendi. Öğretmen ve veliler tarafından büyük destek sağlanan Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Kızılay Derneği yardım hesabına aktarıldı