23 Kas 2023 - 14:48- Eğitim G:

FSM Ortaokulundan Filistin için kermes

Kartepe İlçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrenci ve velileri, Filistin'e destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Kermes sonunda elde edilen gelir Kızılay'ın yardım hesabına aktarıldı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
FSM Ortaokulundan Filistin için kermes mask
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Gazze'da katliam ve işgale devam eden İsrail'e tepkiler dinmek bilmezken, Filistin halkına destek olmak ve insani yardımda bulunmak amacıyla da, bir çok kampanya ve organizasyon düzenleniyor. Bu kapsamda Kartepe İlçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Kocaeli Valiliği ve Türkiye Kızılay Derneği ile birlikte büyük bir gıda kermes gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Okul ve aile birliği tarafından gerçekleştirilen kermesin açılışını Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü Şahin, ile Okul Müdürü Mazlum Temizkan birlikte açtı. Kermese veli ve öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

KIZILAY HESABINA
Kocaeli Valiliği ile Türkiye Kızılay Derneğince “Filistin İnsani Yardımı” kapsamında gerçekleştirilen yardım kermesinde ürünler kısa sürede tükendi. Öğretmen ve veliler tarafından büyük destek sağlanan Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Kızılay Derneği yardım hesabına aktarıldı

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23 Kas 2023 - 14:48 - Eğitim

Muhabir  Dilara Polat

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