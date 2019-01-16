Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ile CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in yarıştığı ankette İzmitlilere “31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmit için hangi adayı destekliyorsunuz?” diye sorduk. İki aday için de oylarını veren İzmitliler, 70’in üzerinde yorumda bulundu.

NEREDEYSE 3’E KATLADI!

Devam eden ankette şu an için Fatma Kaplan Hürriyet ezici bir çoğunluk elde etmiş durumda… 1995 oyun kullanıldığı ankette oyların 1409’unu alan Hürriyet, rakibini 586 oyda bıraktı. Hürriyet, Gönül’ü yaklaşık 3’e katlaması dikkat çekerken oylama devam ediyor. Siz de henüz oyunuzu kullanmadıysanız BURAYA tıklayarak kullanabilirsiniz.