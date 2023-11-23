İktidara yönelik paylaşımları yüzünden işten çıkarılan 6 İZAYDAŞ işçisi AYM’de kazandı

2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden biri olan İZAYDAŞ’ta çalışan 6 işçinin işten çıkarılmasıyla başlayan süreçte Anayasa Mahakemesi kararını verdi. Dava konusu işçilerin sosyal medyada iktidar ve Cumhurbaşkanı hakkında yaptıkları 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası eleştiri içeren paylaşımları sebebiyle İZAYDAŞ tarafından iş kanuna dayanarak işten çıkarıldı.

USULE DEĞİL ESASA İLİŞKİN İTİRAZ ETTİLER

İşten çıkarılan işçiler tarafından Kocaeli 5. İş Mahkemesinde açılan işe iade davası reddedilmesi üzerine işçiler davayı bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye mahkemesine taşıdı. Burada görülen davada karar usul yönünden bozularak işçi lehine işe iade kararı çıktı. Ancak karara usule ilişkin değil esasa ilişkin itiraz eden işçiler kararı AYM’ye taşıdı.

İŞÇİLER KİŞİ BAŞI 20 BİN TL TAZMİNAT KAZANDI

AYM gerekçeli kararında işçilerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle şirketle arasındaki güven ilişkisinin ne şekilde bozulduğunun yeterince gerekçelendirilmediğini ifade ederek özel hayatın gizliliğinin ihlali ve ifade özgürlüğünün ihlalinden oy çokluğuyla işçiler lehine karar verdi. Kararla işçilere kişi başı 20 bin TL tazminat ve yasal faize hükmetti. AYM işçilerin makul sürede yargılanmadıkları hususundaki hak ihlali iddiasını ise reddetti.

İşçiler sosyal medya paylaşımlarında ne demişlerdi?

Dava dosyasına giren ifadelerde Deniz A.’nın 24 Temmuz 2016’da yaptığı paylaşımda “Ortalık toz duman gündem poyraz hızında değişiyor. Bir sorum var. Diploması nerede hacı?” ifadelerinin kullandı.

ERDOĞAN İTTİFAK İÇİN PKK’YI VE DESTEKÇİLERİNİN SEÇMİŞTİR

Tuncay Ç. 16 Kasım 2013 tarihinde “Bugün başbakan ve Barzani el ele tüm Türkiye’ye apaçık meydan okumaktadır. Dünyanın ve en önemlisi cemaatin desteğini kaybeden Erdoğan ittifak için, PKK’yı ve destekçilerini seçmiştir.”

AKP VATAN HAİNİDİR

Mehmet Ü. 26 Şubat 2011’de “AKP vatan hainidir. Bunu ispatlamak Allah’a ve millete karşı görevimizdir.”

YÜRÜ BE KİM TUTAR SİZİ

Hikmet T. 19 Aralık 2013’de “Ailece Kalkınma Partisi “ Dindar ve altın nesil” yürü be kim tutar sizi” ibaresi olan fotoğrafı paylaştı

BEDDUA VİDEOSUNA AMİN

Özden Ö. 24 Ocak 2014’te “Sen oğlunu kaçırmaya devam et Recep. Aziz Yıldırım teslim olmaya geldi. Paylaşımı yaparken başka bir paylaşımında FETÖ yapılanması sözde lideri Fetullah Gülen’in beddua videosunu alıntılayarak “Amin, yürü be hocam kim tutar seni” yorumunu paylaştığı görüldü.

VATAN HAİNİ DEĞİL

Arif L. 16 Temmuz 2016 tarihinde “Elleri kınalı yiğidime dokunma. Emir kulu o. Vatan haini değil” yazan fotoğrafı paylaştı.