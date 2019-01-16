AKP’de adayların yaş ortalaması düştü

Cumartesi günü ilimize gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Kocaeli belediye başkan adaylarını törenle tanıttı. 13 belediye başkan adayından 12’isi değişti… Biz de mevcut belediye başkanları ile aday gösterilen belediye başkan adaylarının yaş ortalamalarını karşılaştırdık. Mevcut 13 belediye başkanının yaş ortalaması 54, aday gösterilen başkan adaylarının ise yaş ortalaması 48 çıktı. Yani yeni adayların ortalaması, 6 yaş daha düşük. En genç aday, 39 yaş ile Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, en yaşlı aday ise 66 yaş ile Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün oldu. Bülent EKİNCİ
EN GENÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BAŞİSKELE YASİN ÖZLÜ
EN YAŞLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DERİNCE ZEKİ AYGÜN
BELEDİYE MEVCUT BAŞKAN YAŞ
KANDIRA Ünal KÖKEN 45
KARAMÜRSEL İsmail YILDIRIM 46
BAŞİSKELE Hüseyin AYAZ 49
DİLOVASI Ali TOLTAR 50
DERİNCE Ali Haydar BULUT 52
KÖRFEZ İsmail BARAN 53
KARTEPE Hüseyin ÜZÜLMEZ 54
DARICA Şükrü KARABACAK 56
GEBZE Adnan KÖŞKER 57
ÇAYIROVA Şevki DEMİRCİ 58
İZMİT Nevzat DOĞAN 59
GÖLCÜK Mehmet ELLİBEŞ 64
BÜYÜKŞEHİR İbrahim KARAOSMANOĞLU 67
BELEDİYE ADAY BAŞKAN YAŞ
BAŞİSKELE Mehmet Yasin ÖZLÜ 39
DARICA Muzaffer BIYIK 42
ÇAYIROVA Bünyamin ÇİFTÇİ 43
KÖRFEZ Şener ŞÖĞÜT 44
KARTEPE Mustafa KOCAMAN 44
KARAMÜRSEL İsmail YILDIRIM 46
KANDIRA Adnan TURAN 46
DİLOVASI Hamza ŞAYİR 47
GÖLCÜK Ali Yıldırım SEZER 49
İZMİT Sibel GÖNÜL 53
BÜYÜKŞEHİR Tahir BÜYÜKAKIN 50
GEBZE Zinnur BÜYÜKGÖZ 55
DERİNCE Zeki AYGÜN 66
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz