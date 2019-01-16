AKP’de adayların yaş ortalaması düştü

Cumartesi günü ilimize gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Kocaeli belediye başkan adaylarını törenle tanıttı. 13 belediye başkan adayından 12’isi değişti… Biz de mevcut belediye başkanları ile aday gösterilen belediye başkan adaylarının yaş ortalamalarını karşılaştırdık. Mevcut 13 belediye başkanının yaş ortalaması 54, aday gösterilen başkan adaylarının ise yaş ortalaması 48 çıktı. Yani yeni adayların ortalaması, 6 yaş daha düşük. En genç aday, 39 yaş ile Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, en yaşlı aday ise 66 yaş ile Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün oldu. Bülent EKİNCİ

EN GENÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BAŞİSKELE YASİN ÖZLÜ

EN YAŞLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DERİNCE ZEKİ AYGÜN

BELEDİYE MEVCUT BAŞKAN YAŞ

KANDIRA Ünal KÖKEN 45

KARAMÜRSEL İsmail YILDIRIM 46

BAŞİSKELE Hüseyin AYAZ 49

DİLOVASI Ali TOLTAR 50

DERİNCE Ali Haydar BULUT 52

KÖRFEZ İsmail BARAN 53

KARTEPE Hüseyin ÜZÜLMEZ 54

DARICA Şükrü KARABACAK 56

GEBZE Adnan KÖŞKER 57

ÇAYIROVA Şevki DEMİRCİ 58

İZMİT Nevzat DOĞAN 59

GÖLCÜK Mehmet ELLİBEŞ 64

BÜYÜKŞEHİR İbrahim KARAOSMANOĞLU 67

BELEDİYE ADAY BAŞKAN YAŞ

BAŞİSKELE Mehmet Yasin ÖZLÜ 39

DARICA Muzaffer BIYIK 42

ÇAYIROVA Bünyamin ÇİFTÇİ 43

KÖRFEZ Şener ŞÖĞÜT 44

KARTEPE Mustafa KOCAMAN 44

KARAMÜRSEL İsmail YILDIRIM 46

KANDIRA Adnan TURAN 46

DİLOVASI Hamza ŞAYİR 47

GÖLCÜK Ali Yıldırım SEZER 49

İZMİT Sibel GÖNÜL 53

BÜYÜKŞEHİR Tahir BÜYÜKAKIN 50

GEBZE Zinnur BÜYÜKGÖZ 55

DERİNCE Zeki AYGÜN 66