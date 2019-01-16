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Bugün 17:30 TSİ- Siyaset

AKP’de adayların yaş ortalaması düştü

AKP’nin belediye başkan adayları arasında en genci 39 yaşındaki Başiskele adayı Yasin Özlü, en yaşlısı ise 66 yaşındaki Derince adayı Zeki Aygün oldu.

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Cumartesi günü ilimize gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  AKP’nin Kocaeli belediye başkan adaylarını törenle tanıttı. 13 belediye başkan adayından 12’isi değişti… Biz de mevcut belediye başkanları ile aday gösterilen belediye başkan adaylarının yaş ortalamalarını karşılaştırdık. Mevcut 13 belediye başkanının yaş ortalaması 54, aday gösterilen başkan adaylarının ise yaş ortalaması 48 çıktı. Yani yeni adayların ortalaması, 6 yaş daha düşük.  En genç aday, 39 yaş ile Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, en yaşlı aday ise 66 yaş ile Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün oldu. Bülent EKİNCİ

EN GENÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BAŞİSKELE YASİN ÖZLÜ

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EN YAŞLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DERİNCE ZEKİ AYGÜN

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BELEDİYE                    MEVCUT BAŞKAN             YAŞ

KANDIRA                              Ünal KÖKEN                                    45

KARAMÜRSEL                     İsmail YILDIRIM                               46

BAŞİSKELE                          Hüseyin AYAZ                                  49

DİLOVASI                              Ali TOLTAR                                      50

DERİNCE                              Ali Haydar BULUT                            52

KÖRFEZ                               İsmail BARAN                                   53

KARTEPE                             Hüseyin ÜZÜLMEZ                           54

DARICA                                Şükrü KARABACAK                          56

GEBZE                                 Adnan KÖŞKER                                57

ÇAYIROVA                           Şevki DEMİRCİ                                  58

İZMİT                                    Nevzat DOĞAN                                 59

GÖLCÜK                              Mehmet ELLİBEŞ                              64

BÜYÜKŞEHİR                      İbrahim KARAOSMANOĞLU            67  

BELEDİYE                     ADAY BAŞKAN                    YAŞ

BAŞİSKELE                           Mehmet Yasin ÖZLÜ                         39

DARICA                                 Muzaffer BIYIK                                  42

ÇAYIROVA                            Bünyamin ÇİFTÇİ                               43

KÖRFEZ                               Şener ŞÖĞÜT                                    44

KARTEPE                             Mustafa KOCAMAN                           44

KARAMÜRSEL                     İsmail YILDIRIM                                 46

KANDIRA                              Adnan TURAN                                   46

DİLOVASI                             Hamza ŞAYİR                                     47

GÖLCÜK                              Ali Yıldırım SEZER                             49

İZMİT                                    Sibel GÖNÜL                                      53

BÜYÜKŞEHİR                      Tahir BÜYÜKAKIN                             50

GEBZE                                  Zinnur BÜYÜKGÖZ                           55

DERİNCE                             Zeki AYGÜN                                       66

Bugün 17:30 TSİ - Siyaset

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