Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu!

Dilovası’nın önemli siyasetçilerinden Ercan Dalkılıç, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Saadet Partisi’nden aday oldu. Dalkılıç, cumartesi günü saat 10.00’da Dilovası Aksu Otel’de basın toplantısı yaparak, adaylığıyla ilgili açıklama yapacak. Dalkılıç, 2014 yılında yapılan seçimlerde CHP’nin belediye başkan adayı olmuştu.

Ercan Dalkılıç Kimdir?

1958 yılında Bingöl ilinin Kigi ilçesinde dünyaya gelen Ercan Dalkılıç, ilköğrenimini Erzurum ili Çat ilçesinde tamamladı. Ailesiyle birlikte önce Ankara'ya 1970'li yıllarda da Dilovası'na yerleşti. Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olan Dalkılıç, 1987-89 ve 1989-1994 yılları arasında Dilovası Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi!!. 1999-2004 yılları arasında tekrar belediye başkanı seçildi. Dalkılıç, 2004 yerel seçimlerinde aday olmayarak köşesine çekildi. Dalkılıç evli ve iki çocuk babası