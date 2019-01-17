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Fenerbahçeli futbolculara destek için İzmir’den İstanbul’a koşuyor

Fenerbahçe’nin ligde kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara destek vermek için İzmir'den İstanbul'a koşu başlatan sarı lacivertli taraftar, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine geldi.

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Rıza Martaş'ı, Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Orhan Demirer, yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel Alp Anıt Mezarı önünde çiçeklerle karşıladı. Anıt mezarda dua eden Martaş, geçen yıl vefat eden Fenerbahçe taraftarı Ufuk Selvi'nin mezarını da ziyaret etti. Martaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. "Fenerbahçelilik ruhuyla amatör bir insan, İzmir'den İstanbul'a bu karda kışta buzda sadece Fenerbahçe sevgisinden dolayı koşuyorsa, oradaki futbolcular istedikten sonra neler yapabilir. Tek bir amacım vardı, o da bu farkındalığı duyurmak." diyen Martaş, şunları kaydetti:

"ALİ KOÇ'U İNANILMAZ DERECEDE SEVİYORUM"

"Fenerbahçe ruhu için yollara düştüm. Şu an futbolcuların elinden geleni yaptığını biliyorum. Yönetim olarak Ali Koç'u inanılmaz derecede seviyorum ve destekliyorum. Bir taraftar olarak bu zor günlerde, karda, kışta neler yapabileceğimi kendi adıma göstermek istiyorum. Buradan futbolculara sesleniyorum; Fenerbahçe'desiniz, Fenerbahçe ruhuyla oynarsanız, bırakın zor günleri şampiyonluk bile yakındadır. Ben bir yola çıktım, İzmir'den İstanbul'a 17 günde koşmayı hedefledim. Fenerbahçe'nin ikinci devre 17 maçı var. 17'de 17 yaparak şampiyon olabilir. Eğer ufak bir katkım olacaksa Fenerbahçe için, İzmir'den İstanbul'a değil dünyayı koşarım."

KARAMÜRSEL'DE MOLA

Karamürsel'de bir gece mola olan Martaş, yarın sabah İstanbul'a doğru koşusuna devam edecek. Daha önce sosyal sorumluluk projesi için Van'dan İstanbul'a bin 830 kilometreyi 59 günde koşan Fenerbahçe taraftarı Rıza Martaş, takımının ligde aldığı kötü sonuçlardan dolayı futbolculara zoru başarmaları için destek vermek amacıyla İzmir'den İstanbul'a koşuyor. İzmir'den 3 Ocak'ta başladığı koşunun Karamürsel ilçesine kadar olan bölümünü tamamlayan Martaş, 17'nci günde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda olmayı hedefliyor.

Bugün 08:58 TSİ - Spor

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