Anıtpark'ta düzenlenen festivalde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Gölcük'ün sadece Kocaeli'nin değil, ülkemizin de önemli ilçelerinin başında geldiğini kaydetti. Gölcük'ün doğal güzellikleri, tarihi zenginliklerinin yanında Türk donanmasının buradaki varlığının onu diğer ilçelerden ayıran önemli unsurların başında geldiğini ifade eden Aksoy, "Gölcük Türkiye'nin birçok bölgesinden göç alan farklı yörelerden insanların bir arada huzur içerisinde kardeşçe yaşadığı bir ilçe." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Karadeniz insanının bayrağını ve ülkesini sevdiğini anlatarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise Gölcük'ün Türkiye'nin mozaiği olduğunu dile getirdi. Dernek Başkanı Hüseyin Çakıroğlu da hamsi ve kemençeyi kentte yaşayan insanlara sunmak istediklerini belirtti. Konuşmaların ardından festival kapsamında bir buçuk ton balık katılımcılara dağıtıldı. Festival 20 Ocak’a kadar devam edecek.
Bugün 09:04 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 09:05 TSİ
Gölcük'te hamsi festivali başladı
Gölcük Trabzonlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen hamsi festivali başladı.
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Bugün 09:04 TSİ AA Kocaeli- Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz