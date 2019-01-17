Genç kız, 7 aydır KAYIP! Gören varsa bu numaraları arasın

İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak adresinde ikamet eden Emine Karaduman ile Salih Karaduman çiftinin iki çocuğundan biri olan Rabia Karaduman, 11 Haziran 2018 tarihinde "Telefonuma kontör almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

"BEN ÇALIŞIYORUM"

Rabia, evden ayrıldıktan birkaç ay sonra teyzesi Hatice Dönmez’i arayarak, "Ben çalışıyorum, iyiyim. 2 bin TL paraya ihtiyacım var" dediği belirtildi. Teyze Dönmez ise bu isteği reddetti.

GÖREN VARSA...

Rabia’nın eve döneceği günü özlemle bekleyen aile, Rabia’yı görenlerin "0538 284 55 72" ya da "0536 707 93 12" numaralı telefondan ulaşabilirler.